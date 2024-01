Punti e classifica: al giro di boa è una Lazio peggiore rispetto all'anno scorso

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CONFRONTO ANNO SCORSO - La Lazio di Sarri centra la terza vittoria consecutiva. Dopo gli acuti su Empoli e Frosinone, è arrivato anche quello in casa dell'Udinese. Un successo importante, che permette ai biancocelesti di issarsi al sesto posto in classifica e chiudere il girone d'andata con 30 punti. Un buon risultato, ma non così positivo in confronto all'anno scorso.

Lazio, il confronto con l'anno scorso: numeri e statistiche

Dodici mesi fa di questi tempi la Lazio girava la boa di metà stagione con 37 punti. Sette in più di quanto raccolto da Immobile e compagni finora. Veleggiava, inoltre, salda al terzo posto in classifica. A una sola lunghezza dal Milan campione d'Italia. Ora è sesta. A tre punti dalla Fiorentina quarta, a due dal Bologna quinto. E anche i numeri di attacco e difesa sono peggiorati. L'anno scorso, allo stesso punto della stagione, la banda Sarri aveva segnato 35 gol e subito 15 reti. Oggi la produzione offensiva si ferma a 23, mentre la porta di Provedel è già stata violata 20 volte.