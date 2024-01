Sarri in conferenza: "Felipe? Non deve dimostrare nulla. Kamada..."

Tempo di lettura: 2 minuti

UDINESE LAZIO SARRI CONFERENZA STAMPA - La Lazio vince 1-2 in casa dell'Udinese grazie ad un gol del subentrante Vecino. Nel post partita, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Udinese - Lazio, le parole di Sarri in conferenza stampa

"Cosa ho pensato prima del gol di Vecino? Solamente che la voglia di arrivare a un risultato pieno non ci portasse a offrire delle ripartenze all’Udinese, ripartenze estremamente pericolose. Ho per questo richiamato Rovella più volte affinché riprendesse la posizione. È una squadra difficile. Oggi abbiamo fatto una partita sporca, su un terreno difficilissimo, contro una squadra più fisica di noi. Abbiamo concesso pochissimo, se c’è qualcosa che non mi è piaciuto è che sul vantaggio abbiamo avuto poca convinzione per chiuderla. Siamo stati molto bravi sull'1-1 perché l'inerzia della partita poteva cambiare il risultato”.

"Un'energia positiva che si è vista oggi è il frutto del clima che c'è nello spogliaitoio negli ultimi venti giorni, è cambiato qualcosa ma non mi chiedete perché. Ora c’è una bella energia, speriamo che quello che si sta vedendo sia la nostra forma di mentalità definitiva. Esprimersi in materia bella tosta si. Roma? È sempre una partita secca, il derby si va dentro e si gioca per il popolo biancoceleste senza pensare se ci sta una qualificazione o meno”.

“Me lo spiego difficilmente, interventi della società e ho visti a migliaia. È chiaro che in questo momento c’è una positività che prima non c’era. Classifica? Non lo so, la classifica non si guarda. Avevamo una situazione di negatività e guardando la classifica poteva aumentare, bisogna andare partita per partita e a Marzo la guarderemo se possiamo”.

“È in corsa? Non lo so, quello che mi interessa è che la squadra prosegua con la mentalità attuale. Le classifiche sono una conseguenza, la squadra di oggi ti dà una garanzia che a fine abbiamo fatto il cento per cento. Prima c’era la sensazione che non fosse così, stavamo pagando un periodo buio e negativo. Poi tireremo le somme e vedremo”

“Isaksen e Zaccagni? Do delle impressioni del medico, non sembrano situazioni preoccupanti. Ma tra questo e essere di nuovo a disposizione ci passa una vita, vedremo martedì sera. Immobile penso di no, ha un controllo tra qualche giorno. Luis ce l’ha domani, potrebbe sbloccare la situazione. Si è allenato pochissimo per il problema al pube”.

"Se Kamada rimanesse con noi sarebbe comodo, sta giocando spesso. La sostituzione di oggi è perché sarebbe stato rischioso essendo ammonito, inoltre la fisicità di Vecino ci faceva comodo. Noi siamo contenti che non sia in Coppa d’Asia. Come lo vedo? Lui e anche un delegato della federazione giapponese, ci parlarono della possibilità che uno dei più esperti potesse non essere convocato”

"La partita di mercoledì bisogna vedere chi avremo a disposizione. A me Felipe deve dimostrare poco, io ho sempre detto che è il più talentuoso che abbiamo. È una delusione quando è nei momenti no, ma è un controaltare. Se non avesse questi momenti no ci starebbe sei mesi alla Lazio”