LAZIO CORREA AUGURI - Joaquin Correa spegne oggi, 13 agosto 2023, 29 candeline. La Lazio ha fatto gli auguri attraverso un post social all'ex calciatore biancoceleste, adesso in forza all'Inter, con una foto che lo rappresenta con in braccio la Supercoppa Italiana vinta a Riad il 22 dicembre 2019, sconfiggendo la Juventus per 3-1.

Gli auguri della Lazio a Joaquin Correa