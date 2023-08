Lazio, Kamada è il primo giocatore giapponese della storia: la curiosità

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA STORIA - Entra subito a far parte della storia della Lazio. A modo suo, Daichi Kamada ha già lasciato un segno. È infatti il primo giocatore giapponese a vestire la maglia biancoceleste. Nessuno prima di lui, se non un certo Zaizen Nobuyuki, che nel 1995 ha partecipato al ritiro della Lazio a Kiroro, Giappone. Per lui solo due amichevoli e nulla più, con il conseguente trasferimento al Verdy Kawasaki. Ufficialmente il primo calciatore sarà Kamada.