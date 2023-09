Di Canio: "La Lazio non c'è con la testa. Con l'Atletico sfida aperta"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DI CANIO INTERVISTA - L'ex attaccante biancoceleste Paolo Di Canio, intervistato da Il Messaggero, si è espresso sull'inizio di stagione della Lazio, che stasera se la vedrà con l'Atletico Madrid in Champions League.

Lazio, le parole di Di Canio

Sulla sfida contro l'Atletico

"Sfida tosta ma aperta. Ci sono giocatori di esperienza come Azpilicueta, Morata, Griezmann e Savic, ma presentarsi con Witsel centrale potrebbe essere letale per il Cholo. Troppo lento, si espone alle imbucate".



Sul momento attuale

“Dal punto di vista emotivo la Lazio ha mollato, non c’è più con la testa. Ha subito dei gol inammissibili anche in un campionato di dilettanti. Posture sbagliate, mancanze di collegamento tra reparti, errori tecnici. Casale e Romagnoli sono cambiati, non aggrediscono più l’uomo, si fanno anticipare perché sono molli rispetto alla stagione scorsa".

Su Kamada

"Ha corsa e velocità ma non ha cattiveria agonistica, proprio come tutta la squadra".



Su Immobile e la situazione centravanti

“Un problema sottovalutato dalla società e dallo stesso Sarri, per cui il centravanti ideale è Felipe Anderson. Ciro segnava 30 gol a stagione quando guardava la porta nel 3-5-2. Costretto a giocare di spalle, come in Nazionale, sparisce. Il modulo e l’età non l’aiutano. Castellanos è un giovane che ha fatto qualche partita nella Liga. Il club doveva comprare un giocatore pronto."