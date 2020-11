Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE TAMPONE – Continua ad essere monitorata la situazione Coronavirus in Serie A, ed anche in casa Lazio. Nella giornata di domani, secondo quanto riporta Sky Sport l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, dovrebbe effettuare nuovamente il tampone. In caso di esito negativo, e quindi di non presenza del virus, il centravanti campano potrebbe raggiungere la nazionale per le prossime due sfide di Nations League. Gli azzurri infatti, dopo la vittoria contro l’Estonia dovranno affrontarela Polonia e la Bosnia.

