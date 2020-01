Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO AUGURI 2020 – La Lazio festeggia il nuovo anno. Le ‘stories’ di Instagram hanno testimoniato come è stato passato l’arrivo del nuovo anno tra i biancocelesti.

I festeggiamenti

Bastos è stato raggiunto dalla famiglia al completo, mentre Cataldi e Lazzari sono stati in compagnia di Elisa e Diletta. Capodanno con amore anche per il Tucu Correa, in posa insieme alla sua Desiré. Ciro e Jessica Immobile hanno aspettato l’arrivo del 2020 in compagnia dei tre figli: “La nostra pazza famiglia vuole augurare a tutti un felice e pieno di salute 2020. Grazie 2019 per averci insegnato tante cose ma soprattutto per lo splendido regalo che ci hai fatto”. Chiudono Luis Alberto, insieme a Patricia, e Lucas Leiva, che si è immortalato da solo.