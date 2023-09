Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE PROVEDEL TEAM OF THE WEEK - L'UEFA ha pubblicato la formazione ideale del primo turno di Champions League, il cosiddetto "Team of the week". Presente Provedel nella top 11 della settimana, che ottiene quindi anche questo importante riconoscimento dopo il gol segnato all'Atletico Madrid.

