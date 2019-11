LAZIO INZAGHI – Nella giornata di ieri si è concluso il ritiro della Lazio a Marienfeld. A due settimane dall’inizio del campionato Simone Inzaghi pensa già alle prime due partite. Non vuole un passo falso come è avvenuto negli scorsi anni. All’esordio infatti i capitolini nelle ultime due stagione ha pareggiato con la Spal 0-0 in casa, e perso contro il Napoli. Sono nel 2016/17 i biancoblu vinsero alla prima, nella sfida vinta 4-3 in casa dell’Atalanta: in seguito però arrivarono un pareggio ed una sconfitta. Ora il mister biancoceleste vuole sfatare questo tabù, prima dell’ultimo allenamento in Germania ha voluto caricare i suoi con un discorso motivazionale. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

IL DISCORSO – “In questi anni abbiamo vinto la Supercoppa e anche la Coppa Italia, i più forti sono rimasti, ora puntiamo alla Champions. Voglio iniziare il campionato vincendo, con un avvio migliore degli ultimi anni.”