LAZIO INZAGHI – Durante un Lazio-Cagliari di 21 anni fa, all’inizio della stagione in cui i biancocelesti vinceranno il campionato, Simone Inzaghi siglava il suo primo gol con l’aquila sul petto. L’attuale tecnico dei capitolini ha ricordato le emozioni di quel giorno. Ecco le sue parole apparse sul sito ufficiale della società.

Il ricordo di Simone Inzaghi

“Ricordo ancora quella notte di 21 anni fa, fu il mio primo gol realizzato con la maglia della Lazio. Arrivò dagli undici metri contro il Cagliari. Era un lunedì, tre giorni dopo la Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United: mi ero rotto il naso durante la finale, così giocai il primo tempo con la mascherina. Per fortuna riuscii ad essere della partita perché la frattura era composta. La vigilia di quella partita fu sicuramente strana perché venivamo dalla vittoria della Supercoppa a Montecarlo di poche ore prima ma eravamo molto contenti per l’impresa fatta. Avevamo tanti rigoristi in rosa come Mihajlovic, Veron e Salas, quella sera però decisi di calciarlo io e segnare fu un motivo di grande soddisfazione. Ci alternammo dal dischetto per tutta la stagione, compreso il giorno dello scudetto, quando contro la Reggina tirai un rigore io e un altro Veron.”

