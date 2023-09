Cassano sulla Lazio: "quest'anno ci saranno grandi problemi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASSANO LAZIO - La Lazio in questo avvio di stagione ha sicuramente colpito in negativo, grazie al suo avvio di stagione non dei migliori. A dire la sua questa volta è stato l'ex calciatore Antonio Cassano sul suo profilo Instagram, analizzando l'ultima giornata di campionato. Ecco le sue parole

L'opinione di Cassano sulla Lazio

"E poi la delusione. L’anno scorso avevo detto che la Lazio era la grande protagonista, l’outsider. Quest’anno ci saranno grandi problemi, l’ho detto già. Oggi è la bocciata per eccellenza perché non vedo idee. Vedo tanta confusione e grandi problemi. Sarri che inizia sempre a trovare scuse, a piangere ed è un disastro. O la Lazio si dà una bella svegliata, pronti via, oppure farà un campionato anonimo".