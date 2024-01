Lecce, Gedrey: "Dobbiamo scendere in campo senza paura"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LECCE GENDREY INTERVISTA - Mancano tre giorni a Lazio - Lecce e il terzino dei giallorossi, Valentin Gendrey è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Il francese ha parlato del rinnovo di contratto, del suo percorso di crescita sotto la guida di D'aversa e del match in vista contro la Lazio, valido per la 20^ giornata di Serie A. Queste le sue parole sul match dell'Olimpico.

Su Lazio - Lecce

"Sarà difficile. È una squadra molto forte e giocarci contro è sempre complesso, soprattutto se fuori casa. Ma come fatto lo scorso anno in occasione del pareggio, dobbiamo scendere in campo concentrati e senza paura. Fuori casa facciamo pochi punti? Alle volte forse abbiamo peccato di concentrazione, penso alla partita contro la Roma quando abbiamo subito gol negli ultimi minuti”.