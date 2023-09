Edoardo Stanchi: "Tra Lodigiani e Lazio un bellissimo rapporto!"

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO LODIGIANI EDOARDO STANCHI INTERVISTA - Un bellissimo rapporto e un legame piuttosto saldo unisce la S.S. Lazio e la splendida realtà romana dell'Atletico Lodigiani. Per parlare del rapporto tra le due società è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews.eu Edoardo Stanchi, amministratore delegato dell'area business e direttore tecnico della prima squadra, nonché manager immobiliare e finanziario. Di seguito le sue dichiarazioni.

Rapporto Lazio - Lodigiani, le parole in esclusiva di Edoardo Stanchi

Ci puoi descrivere il rapporto tra la Lazio e la Lodigiani?

"Il rapporto con la Lazio è un rapporto speciale che va consolidandosi giorni per giorno, un rapporto di vera stima e di un affinità che va anche oltre al calcio, c’è un rispetto importantissimo sia a livello calcistico che professionale e devo dire è bello quando si va a Formello e quindi nel mondo Lazio a parlare di tante cose, i rapporti sono veramente importanti e siamo ormai fidelizzati in tutto!"

Avete giocato diverse amichevoli quest’anno. Qual è il livello della rosa? In che modo pensate di avvicinarvi al livello della Lazio?

"Si abbiamo fatto 2 amichevoli in 10 giorni e devo dire che è stato fantastico confrontarsi con loro che sono nel professionismo di Elite. Noi vogliamo avvicinarci a loro ma nel tempo e nel modo giusto perché siamo ad un percorso iniziato da poco. Ma per struttura, come centro sportivo e struttura aziendale, e soprattutto per i ragazzi, posso dire che stiamo avanti, il marchio è riconosciuto da tutti nel Lazio e in Italia e ora dobbiamo lavorare in silenzio e a piccoli passi arrivare in alto nei professionisti. Ci riusciremo perché le basi sono ottime ed io sto imparando tanto dai dirigenti della Lazio, a cui chiedo, mi informo e di conseguenza miglioro. Poi ho un allenatore, Camillo Carlini, che è bravissimo, attento e scrupoloso. Per non parlare poi di Andrea Augello, che come Presidente è una garanzia. Poi sono legato a loro da un' amicizia vera! La squadra è forte e con il nome che abbiamo bisogna andare al massimo ed essere professionisti. Io credo in loro e sono orgoglioso della mia squadra. Non la cambio perché sono ragazzi seri e genuini".

Tra Lazio e Lodigiani c’è grande collaborazione anche per quanto riguarda il calciomercato?

"Si abbiamo tanta collaborazione che va dalla Serie A ai piccoli club, dove per ovvi motivi puntiamo di più. Ci si sente e ci si vede spesso, ho un rapporto eccezionale con tutto il mondo Lazio. Lo stesso vale per l'Atletico Lodigiani, che come detto è un istituzione a Roma e per me essere un manager di livello qui è un privilegio".

C’è grande attenzione verso i talenti della Lodigiani? La Lazio si muove spesso verso di voi?

"Assolutamente si, la Lazio ci vede e ci sente spesso, parliamo tanto e ci confrontiamo. Abbiamo, come detto, rapporti bellissimi, e per noi portare giocatori da loro che poi possano crescere è come vincere un campionato. I ragazzi hanno i loro sogni e noi possiamo portarli alla realtà, dietro ci sta un lavoro enorme che va dal giocatore alla famiglia stessa e noi siamo lì presenti nel dare consigli per fare il tutto nel modo migliore".

Questa domenica, 17 settembre, inizierà il campionato, giusto?

"Sì, domenica incomincia il campionato e faccio un grande in bocca al lupo a noi ma soprattutto alla squadra. Dobbiamo portare il nome dell’Atletico Lodigiani in alto e per questo ringrazio tutte le mie aziende che mi accompagnano in questo percorso e mi aiutano a portare la società dove merita, ovvero il professionismo. Voglio ringraziare in particolare il mio grande amico e socio Massimo Imparato di AGL aste immobiliar,i un ragazzo di cuore che tra poco arriverà in questo mondo in prima linea, e un altro grande amico Alberto Signori di Fai Credito, che è un ragazzo eccezionale. Un grazie speciale va anche a tutto il mondo HG Group! Grazie a loro arriveranno risultati favolosi e sarà il tempo a dircelo. Noi stiamo lavorando per la società Atletico Lodigiani per arrivare al top con un progetto vero e rivoluzionario. Ci siamo: da domenica parte il sogno e tanto è grazie al mondo Lazio!"

Andrea Castellano