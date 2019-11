LAZIO LULIC PRESENZE – Lasciata alle spalle la sanguinosa sconfitta contro il Celtic, la Lazio è già entrata in ottica Lecce per la dodicesima di campionato. Inzaghi vuole la quarta vittoria di fila in Serie A per confermarsi al quarto posto e per smaltire la delusione per la quasi certa eliminazione in Europa League. Contro la squadra di Liverani, il tecnico piacentino si affiderà ai suoi uomini più esperti per allungare la serie positiva che dura da 3 giornate. Tra questi c’è Lulic, il capitano, che con i pugliesi toccherà quota 339 in maglia biancoceleste.

Record presenze

Lulic, nella gara di domenica, potrebbe agganciare Marchegiani e D’Amico, rispettivamente al sesto e settimo posto nella classifica di presenze all time con la Lazio. ll bosniaco poi metterà nel mirino Puccinelli, Radu, Negro, Wilson e il più presente di tutti Favalli con 401 gare giocate con i biancocelesti.