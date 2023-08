QUI FORMELLO, Pedro a parte: prima seduta per Sepe

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 25 AGOSTO - La Lazio ha svolto la seduta di allenamento a Formello in vista del match contro il Genoa, valido per la seconda giornata di Serie A. Presente Sepe, alla sua prima seduta agli ordini di Sarri, mentre Pedro lavora a parte e punta alla convocazione contro i liguri.

Pedro punta alla convocazione contro il Genoa e svolge una seduta di allenamento a parte a Formello. Squadra in campo agli ordini di Sarri, Sepe compreso (primo allenamento con la Lazio per il nuovo vice-Provedel), alle prese con esercitazioni con il pallone. Gonzalez ha preso il posto a livello tattico nella sessione dell' ex Barcellona. Lo spagnolo ha ripreso dunque, anche se parzialmente il lavoro dopo essere rimasto a riposo per l'intera settimana, tra fisioterapia e palestra. Domani alle 18 è prevista la rifinitura.



Verso Lazio - Genoa

Sarri aspetta la rifinitura di domani per sciogliere gli ultimi ballottaggi. Si va verso il solito centrocampo e il medesimo attacco visti a Lecce, con Kamada e Luis Alberto ai lati di Cataldi, Felipe Anderson e Zaccagni sulle nel tridente con Immobile. In difesa invece Casale dovrebbe riprendersi il posto da titolare mandando Patric in panchina. Confermato Romagnoli, mentre Hysaj potrebbe sostituire Lazzari spostando sulla destra Marusic. Dopo l’allenamento di domani ne sapremo certamente di più.