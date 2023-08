QUI FORMELLO | Luis Alberto presente alla doppia seduta

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Alla vigilia dell'ultima amichevole estiva contro il Latina, la Lazio è tornata in campo a Formello per una doppia seduta di allenamento.

LEGGI ANCHE ---> Lazio Primavera, ufficiale il calendario delle prime tre giornate

Qui Formello, Luis Alberto torna ad allenarsi in gruppo

Dopo esser rimasto a riposo per un risentimento muscolare, Luis Alberto è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, che ha svolto una sgambata ed un lavoro incentrato sulla forza. I nuovi arrivati Isaksen e Kamada si sono regolarmente allenati in gruppo, con il giapponese che si è separato dai compagni solo all'inizio delle prove tattiche, continuando ad allenare la parte atletica.

Oltre a Cancellieri, uscito in anticipo dall'allenamento di ieri per un fastidio al flessore, gli altri assenti alla doppia seduta sono stati Pedro, Hysaj e Marcos Antonio, tutti alle prese con dei problemi di natura fisica. Fuori anche Akpa Akpro, in uscita dalla Lazio.