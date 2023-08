QUI FORMELLO - Dubbio a centrocampo, ci sono Pellegrini e Rovella

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Si avvicina l'esordio in Serie A. La Lazio continua a prepararsi in vista del match contro il Lecce. Ancora assente Marcos Antonio per la lesione alla coscia destra che si porta avanti da tempo. Recuperati in gruppo Hysaj e Pedro. Ci sono anche i nuovi acquisti Rovella e Pellegrini.

Qui Formello, continuano le prove anti-Lecce

Sarri può sorridere: Pellegrini e Rovella in gruppo. Ci saranno a Lecce, partiranno dalla panchina per subentrare eventualmente a partita in corso. Oggi hanno svolto le visite mediche: il centrocampista ha risolto lo stiramento che l'aveva fermato con la Juventus. Per la formazione anti-Lecce c'è un solo dubbio: uno tra Kamada e Vecino inizierà dal primo minuto. Ritrovati Hysaj e Pedro, che andranno comunque monitorati nei prossimi giorni. Hanno partecipato a tutta la seduta in gruppo.