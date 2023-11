Cristante: "E' una partita che si prepara da sola"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY CRISTANTE - E' arrivato il giorno del match più importante del campionato: il derby della capitale. Lazio e Roma stanno per scendere in campo allo stadio Olimpico per la gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Nel pre partita, ha parlato Cristante ai microfoni di Dazn Ecco le sue parole.

Lazio - Roma, le parole di Cristante

Sul match

"È una partita che si prepara da sola, anche se abbiamo avuto poco tempo. Sappiamo quanto è importante il derby per noi, per i tifosi, per la classifica, per tutti. Daremo tutto fino all'ultimo secondo".