Udinese-Lazio, il dato sui biglietti: i biancocelesti a sostegno della squadra

UDINESE LAZIO BIGLIETTI - La Lazio ha ripreso il via in campionato collezionando le due vittorie con Empoli e Frosinone. Ora la dura prova con l'Udinese, ma i laziali saranno al sostegno della squadra. Ecco il dato sui biglietti

Udinese-Lazio, i tagliandi venduti

Tanti supporters biancocelesti

La Lazio chiude il 2023 con la vittoria contro il Frosinone. Il duro test però viene adesso, contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, match che andrà in scena domenica 7 gennaio alle 15:00. Come sempre, non mancheranno i tifosi biancocelesti a sostegno della squadra: a 3 giorni dalla gara infatti, sono stati venduti ben 680 tagliandi