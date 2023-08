Giacomazzi: "Vecino sa adattarsi ad allenatori diversi e ruoli diversi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VECINO GIACOMAZZI INTERVISTA - L'ex calciatore uruguagio Guillermo Giacomazzi ha parlato a TMW Radio del suo connazionale Matias Vecino, elogiando la capacità di adattamento del giocatore.

Le parole di Giacomazzi su Vecino

"Conosco Vecino da diversi anni, Matias è un ragazzo eccezionale dal punto di vista umano ed è un professionista molto autocritico". "Lui nasce mezzala o mediano con spinta, oggi invece lo vedo fare il play sia nella Lazio sia nell'Uruguay, dimostrando di sapersi adattare ogni volta ad allenatori e ruoli diversi. Vecino è un calciatore che ti sorprende sempre, è educato e sa stare in campo così come nello spogliatoio. Sono convinto che possa fare ancora bene, anche perché a Roma ha un allenatore per cui stravedo come Sarri".