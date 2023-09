Lazio Women, Goldoni: "Vogliamo vincere il campionato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN GOLDONI INTERVISTA - Eleonora Goldoni, una delle nuove arrivate in casa Lazio Women, ha parlato in un'intervista ai microfoni ufficiali del club.

Lazio Women, le parole di Eleonora Goldoni

"Non vedo l'ora che inizi il nostro campionato. Ho scelto la Lazio perché mi affascina da un po' di tempo il progetto, perché avevo voglia di ritrovare il sorriso in campo e osservando il mondo biancoceleste da fuori ho pensato che potesse essere il posto giusto. E' bello poter giocare di nuovo insieme a compagne a cui sono molto legata, con Giuliano abbiamo condiviso anni stupendi, con Moraca mesi difficili a Sassuolo ma abbiamo creato un legame unico. Ruolo preferito? La mezz'ala, mister Grassadonia già mi sta facendo crescere tantissimo, non si lascia scappare nulla, lavoriamo sulle nostre caratteristiche e sui nostri limiti per poterli colmare. Una delle mie caratteristiche principali è il dinamismo e il mister mi sta aiutando molto su questo aspetto. Cosa ruberei al mio idolo Martins? E' stato colui che mi ha fatto innamorare di questo sport, da lui ruberei l'esultanza che è stato il cupido tra me e il calcio oltre alla sua grinta e alla sua determinazione. Spero che la Lazio sia il punto di rinascita della mia carriera. Tifosi? Grazie per l'accoglienza e per la fiducia, io darò tutta me stessa per far arrivare la Lazio dove merita, vogliamo vincere il campionato. Invito i tifosi a sostenerci perché abbiamo bisogno del 12° uomo in campo, non li deluderemo!".