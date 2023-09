QUI FORMELLO, Vecino e Pedro si allenano in gruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO REPORT 1 SETTEMBRE - La Lazio è pronta ad andare a Napoli in cerca di riscatto. I biancocelesti, a poco più di 24 ore dalla sfida con i partenopei, sono scesi in campo a Formello per preparare la sfida. Di seguito il report dell'allenamento.

QUI FORMELLO, il report dell'allenamento della Lazio

Buone notizie per Sarri. Vecino e Pedro si sono allenati con il resto della squadra e saranno convocabili per Napoli. L'uruguagio si era fermato nella giornata di ieri, ma dopo aver svolto la rifinitura con i compagni, è considerabile in ballottaggio con Kamada per un posto da titolare. Scalpita Guendouzi, che dopo due allenamenti, è pronto a trovare posto dalla ripresa nella partita di domani. In difesa favoriti Marusic e Hysaj sugli esterni, mentre al centro dovrebbe esserci la consolidata coppia Casale - Romagnoli. In attacco il solito tridente composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.