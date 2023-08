Lecce - Lazio, Lazzari si riprende la titolarità sulla destra

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LAZZARI - Sei partite su sei giocate da titolare nel precampionato. Manuel Lazzari, complici anche le condizioni fisiche non ottimali di Hysaj, sembra essersi ripreso il posto nell'11 iniziale di Sarri. Mancano ormai pochi giorni al debutto in campionato contro il Lecce e, con tutta probabilità, Manuel giocherà dall'inizio sia nell'amichevole di domenica con il Latina, sia in campionato contro i salentini.

Lazio, Lazzari vuole la titolarità

Nella scorsa stagione Lazzari, era stato scavalcato nelle gerarchie proprio dall'albanese, grazie alle prestazione affidabili di quest'ultimo certo, ma anche per un periodo non proprio brillante vissuto dall'ex esterno della Spal. Da intoccabile quando c'era Inzaghi, era diventato una pedina da usare, nemmeno sempre, a partita in corso. Dall'amichevole contro il Primorje, Hysaj è tormentato da un problema al tendine d'Achille, che lo ha costretto ad allenarsi a singhiozzo durante la preparazione, disputando solo mezzora con l'Aston Villa. Manuel avrà quindi la possibilità di tornare a giocare sulla destra con continuità, per riprendersi la maglia da titolare persa lo scorso anno.