CRIBARI INTER LAZIO – Ha giocato per cinque stagioni alla Lazio, dal 2005 al 2010. Emilson Sanchez Cribari, protagonista di 140 presenze con la maglia biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di passioneinter.com per raccontare le sue sensazioni in vista del big match di questa sera a San Siro.

Cribari: “Stasera conosceremo la vera forza della Lazio”

LAZIO – “L’inizio di stagione dei biancocelesti ha vissuto alti e bassi. Hanno disputato ottime partite contro Sampdoria e Parma, e ottenuto un risultato comunque positivo al derby, ma hanno anche perso punti importanti contro la Spal. Una squadra che lotterà solo per la salvezza. Quelle sono le partite che non bisogna sbagliare, dove i tre punti sono un obbligo se l’obiettivo è quello di arrivare fra le prime 4. Alti e bassi dunque, ma è stato comunque un inizio di stagione promettente”.

INTER-LAZIO – “La partita di San Siro sarà importantissima per capire un po’ meglio qual è la vera forza della Lazio. Sarà un match complicato. L’Inter ora è tra le squadre più forti, fra quelle che lotteranno sicuramente per lo Scudetto con Juventus e Napoli. Tutte le partite al Meazza sono difficili, ma quest’anno i nerazzurri si sono rinforzati tantissimo. Mi aspetto una partita davvero dura per la Lazio, che però ha le potenzialità per mettere in difficoltà i nerazzurri”.