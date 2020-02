Tempo di lettura: 2 minuti

EMPOLI LAZIO PRIMAVERA – Dopo la vittoria contro il Pescara la Lazio Primavera cerca conferme e continuità di risultati e le trova. I biancocelesti, ospiti dell’Empoli di Buscé, superano i toscani con il risultato di 3-1 in una partita tutt’altro che facile specialmente nel secondo tempo. Nel finale gli uomini di Menichini trovano i due gol che gli regalano 3 punti importantissimi. Di seguito la cronaca dell’incontro.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI: Pratelli, Donati, Adamoli, Zelenkovs, Matteucci, Viti, Sidibe, Belardinelli, Merola, Lombardi, Cannavò.

A disp.: Havalic, Riccioni, Marinai, Chinnici, Fradella, Ekong, Simic, Lipari, Sako, Asllani, Bertolini, Pezzola.

All.: Antonio Buscé.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo; Shoti, Bianchi, Bertini; Marino, Nimmermeer, Moro.

A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Novella, Ndrecka, Czyz, Russo, Shehu, Zilli, Di Stefano, Ricci.

All.: Leonardo Menichini

I marcatori di Empoli Lazio Primavera

2′ – Falbo (Lazio)

57′ – Bertolini (Empoli)

83′ – Raul Moro (Lazio)

84′ – Di Stefano (Lazio)

La Cronaca del match

90+3′ – Finisce qui! La Lazio batte l’Empoli 1-3 e ottiene la sua seconda vittoria consecutiva

90′ – 2 minuti di recupero concessi

85′ – ANCORA LAZIO! GOL DI DI STEFANO! Chiude la partita la squadra di Menichini che in 2 minuti risolve la pratica Empoli.

83′ – GOOOOOOOLLLLL! Torna in vantaggio la Lazio con Raul Moro che dopo le occasioni del primo tempo trova la rete del 2-1.

77 ‘ – Occasione ancora per l’Empoli: Adamoli spara sopra la traversa da buona posizione dentro l’area

72′ – Scatenato Bertolini che crea sempre pericoli alla difesa biancoceleste. Lazio in affanno.

65′ – Opportunità per l’Empoli con Cannavò che cade in area dopo aver tentato una veronica per liberarsi dell’avversario, lascia correre l’arbitro.

57′ – Pareggio dell’Empoli! Bertolini insacca di piattone dopo il bel cross di Adamoli

46′ – Inizia ora il secondo tempo tra Empoli e Lazio

45+2′ – Finisce qui la prima frazione. Lazio in vantaggio grazie a Falbo

45′ – 2 minuti di recupero

40′ – Ancora Raul Moro vicino al gol: il numero 10 prova un tiro a giro dal limite dell’area che finisce di poco a lato

28′ – Miracolo di Alia! Colpo di testa a botta sicura di Cannavò da due passi ma il portiere albanese gli sbarra la strada e salva la Lazio

22′ – Ancora Falbo vicino al gol: dopo uno scambio da calcio d’angolo il numero 3 va al tiro con il sinistro mettendo alto di poco

10′ – Armini conclude alto dopo una bella discesa sull’out di destra. Grande inizio dei biancocelesti

8′ – Grande occasione per la Lazio! Raul Moro a tu per tu con Pratelli sciupa il possibile raddoppio

2′ – GOOOOOOOOOOOL!! Subito in vantaggio la Lazio. Fallo al limite dell’area di Matteucci e punizione interessante che Falbo insacca dopo il tocco di Armini. 1-0

1′ – Si parte. Inizia Empoli-Lazio

