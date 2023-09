Macedonia del Nord-Italia, le probabili formazioni di Spalletti

Tempo di lettura: < 1 minuto

MACEDONIA DEL NORD ITALIA PROBABILI FORMAZIONI - Si ferma la Serie A per la sosta Nazionali. Questa sera, sabato 9 settembre, andrà in scena Macedonia del Nord-Italia per le qualificazioni di Euro 2024. Ecco le probabili formazioni del mister Spalletti, che partirà con un 4-3-3. In campo Zaccagni e Immobile

Macedonia del Nord-Italia

Le probabili formazioni

Macedonia del Nord (4-3-3): Dimitrievski; Ashkovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Rabunski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Milevski

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT: Spalletti