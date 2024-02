Barchiesi: "Lazio - Bayern Monaco è stata indimenticabile, Sarri..."

Tempo di lettura: 2 minuti

BARCHIESI LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE INTERVISTA - Il radiocronista Rai, Massimo Barchiesi, ha ripercorso con Radio Olympia la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco. Barchiesi parla dell'emozioni suscitategli dalla sfida e di cosa è cambiato, secondo lui, nello spogliatoio sul piano psicologico. Di seguito le sue parole.

Le parole di Massimo Barchiesi

"Questa serata è stata indimenticabile, ce la porteremo per sempre e come emozioni la metto sul podio della mia carriera, quando si trasmette la Lazio ovviamente per me c’è sempre un sentimento particolare. Noi abbiamo un ruolo importante e la professionalità viene prima di tutto, in Rai ti ascoltano dalla Valle D’Aosta alla Sicilia e devi sempre cercare l’imparzialità, il discorso cambia quando si trasmette la cronaca di una squadra italiana contro una straniera, lì in coinvolgimento può avere qualcosa in più. È stato bellissimo tutto della serata di mercoledì, dal pre-partita al post, una notte da incorniciare a prescindere da come andrà la partita di ritorno perché, è inutile nasconderci, il Bayern resta favorito per la qualificazione ai quarti ma l’obiettivo di tenere in piedi il discorso qualificazione per la gara di ritorno è stato centrato”.

Su Sarri e il percorso della Lazio