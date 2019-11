MILAN LAIZO PAQUETÁ – Domenica sera, la Lazio affronterà il Milan nel posticipo dell’undicesima giornata. Il centrocampista rossonero, Paquetá ha parlato così del match ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.



Lazio

“Dobbiamo andare avanti partita per partita, abbiamo vinto l’ultima e ora pensiamo alla Lazio. Dobbiamo concentrarci solo sui tre punti e passo dopo passo possiamo raggiungere l’obiettivo Champions. Sono stato io prima della partita a raggruppare tutti e a dire di restare concentrati, perché l’allenatore può dire quello che vuole, i tifosi pure, ma poi scendiamo noi in campo e dobbiamo stare uniti oltre al risultato. Dobbiamo avere fiducia nei concetti dell’allenatore per poter esprimere il calcio migliore”.