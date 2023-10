Immobile in panchina, moglie e fratello commentano: il riassunto

Tempo di lettura: 2 minuti

MOGLIE FRATELLO IMMOBILE STORIE RIASSUNTO - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Lazio, appresa la notizia della panchina per Ciro Immobile, la moglie Jessica Melena e il fratello del bomber, Luigi, hanno commentato la vicenda. Sono apparse infatti in entrambi i profili Instagram due storie molto criptiche, che sembravano far riferimento alla scelta di Maurizio Sarri. Il fratello ha poi chiarito la situazione dopo il termine del match, mentre la consorte non ha commentato oltre. Ecco di seguito il riassunto.

Le storie di Jessica Melena e Luigi Immobile prima di Lazio - Milan

Luigi Immobile risponde alle critiche dopo Lazio - Milan

Successivamente al match tra Milan e Lazio, Luigi Immobile ha voluto rispondere alle critiche ricevute per la storia precedente, con questo messaggio chiarificatore: