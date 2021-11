Napoli, tutti i positivi in vista della gara contro la Lazio

NAPOLI LAZIO POSITIVI – Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce dalla sconfitta di Milano contro l’Inter, si prepara ad affrontare la Lazio con diversi problemi da risolvere.

Tutti i positivi in casa azzurra

Come riporta il Corriere dello Sport, Demme non è ancora guarito dal Covid-19 e si trova al decimo giorno di isolamento fiduciario. Stesso discorso per Politano e Zanoli, trovati positivi prima di partire per Milano. Nella giornata di domani gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno lo Spartak Mosca in Europa League, ma prima di salire a bordo sarà necessario attendere un altro giro di tamponi. In ogni caso Demme resterà a casa per recuperare in vista della sfida contro la Lazio.

