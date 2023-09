Spalletti: "Ho scelto Zaccagni per la qualità"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAZIONALI LAZIO SPALLETTI ZACCAGNI - Manca sempre meno al fischio d'inizio di Macedonia del Nord - Italia, il nuovo CT dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni del Tg1, dicendo la sua anche su Zaccagni

Macedonia del Nord- Italia, le parole di Spalletti

"Inizierà Zaccagni perché ha qualità, estro, intesa con Immobile".

Sul campo

"L'impatto ambientale, il campo, sono tutte cose che vengono dopo quella che deve essere la nostra autostima, la nostra forza. Bisogna far vedere che noi indossiamo la maglia azzurra come se non fosse una maglia qualunque, diventa fondamentale per il risultato avere una maglia differente".