Nazionali, una buona notizia per Sarri: Kamada non convocato dal Giappone

NAZIONALI GIAPPONE KAMADA CONVOCAZIONI - A breve il calcio dei club si fermerà ancora. Sta per arrivare la sosta per le nazionali di ottobre, tanto odiata da tutti gli allenatori. Per Sarri, e per la Lazio, però, è subito arrivata una buona notizia.

Giappone, Kamada non convocato: sorride Sarri

Il Giappone si prepara ad affrontare due amichevoli, una il 13 ottobre contro il Canada e una il 17 ottobre contro la Tunisia. Il ct Hajime Moriyasu ha deciso però di non convocare Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, che ora potrà rimanere a Formello per trovare la sua miglior condizione fisica. Ne sarà sicuramente contento Sarri, che avrà la possibilità di lavorare ancora con il numero 6.