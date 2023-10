Felipe Anderson: "Sogno di giocare ancora al Santos..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON INTERVISTA - In un'intervista rilasciata a TNT Sports Brasil, Felipe Anderson ha parlato del suo passato, ovvero del Santos. Lì ha cominciato a giocare a calcio da professionista e vorrebbe tornarci in futuro.

Le parole di Felipe Anderson

"Seguo il Santos e mi manca. Ho visto tanti giocatori che andavano in Europa tornare in Brasile per vestire la maglia della squadra che avevano lasciato, con voglia, con determinazione, con il sogno di giocare ancora. Grazie a quello che abbiamo imparato qui, possiamo aiutare tanti club in patria