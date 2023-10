Sabatini: "Non prendere Sarri il più grande errore della mia carriera"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SABATINI INTERVISTA LAZIO SARRI- Walter Sabatini, storico volto del calcio italiano, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. Gli argomenti? La Lazio e Maurizio Sarri.

Le parole di Sabatini in un' intervista che parla di Lazio e Sarri

Sabatini su Tare

"Tare incideva molto nell'ambiente Lazio, perché ha una sua fisicità e in una squadra di calcio incide anche quello. Lui guardava i calciatori dall'alto in basso e non viceversa. Quando si alza lo sguardo per guardare qualcuno si è già sotto schiaffo. Per un allenatore o un direttore è importante che lo sguardo sia almeno alla pari. Tare era un dominante e un intellettuale, sarebbe stata importante la sua permanenza,avrebbe dato molto aiuto all'allenatore. Non conosco le diatribe tra i due, ma è una cosa impropria che l'allenatore decida se il direttore sportivo entra o no nello spogliatoio".

Sabatini su Sarri

"Io ho grande simpatia per Sarri, molta ammirazione. E' uno dei più grandi errori della mia carriera. Lui allenava in Interregionale, al Sansovino, io ero il direttore sportivo dell'Arezzo in C1. In tanti mi dicevano che c'era questo allenatore molto bravo, io non ci credevo. Un giorno qualcuno è venuto a dirmi che aveva 120 schemi su punizione, lì ho detto che non lo avrei mai preso perché per me il calcio era una alta cosa. Però in quel momento Sarri era da prendere in quell'epoca, lo dovevo prendere e non l'ho preso. Ho fatto un errore grave, che ancora oggi non mi perdono".