Una sfida nel segno del Giappone: la particolarità di Celtic - Lazio

CELTIC LAZIO GIAPPONE - Il Giappone come protagonista inaspettato di Celtic - Lazio. Sono infatti diversi i calciatori nipponici che si sfideranno a Glasgow per la seconda giornata dei gironi di Champions League. È un vero e proprio derby del Sol Levante che avrà, quindi, degli spettatori speciali non solo in Europa, ma anche e soprattutto in Asia.

Celtic - Lazio, una sfida nel segno del Giappone

Il Celtic ha da tempo iniziato ad interessarsi particolarmente al calcio giapponese. Il tutto è partito da Ange Postecoglou, ex tecnico degli scozzesi, ora al Tottenham, che ha precedentemente allenato proprio gli Yokohama Marinos. Arrivato a Glasgow nel 202, ha portato in rosa diversi calciatori nipponici che stanno facendo le fortune dei biancoverdi.

I calciatori giapponesi del Celtic

Sono ben 5 i giocatori giapponesi che militano nel Celtic. Il primo è Yuki Kobayashi, difensore classe 2000 arrivato in estate dal Vissel Kobe, dove giocava anche Iniesta. A centrocampo ci sono Reo Hatate, classe 1997 sbarcato nel 2021/22 dal Kawasaki, e Tomoki Iwata, trasferitosi nell'estate 2022/23 dagli Yokohama Marinos. In attacco ci sono due delle stelle di Rodgers: Kyogo Furuashi, bomber assoluto che l'anno scorso ha chiuso la stagione con 27 gol in campionato, e Daizen Maeda, allenato da Postecoglou agli Yokohama Marinos.

I calciatori giapponesi della Lazio

È uno solo, ma è bastato per fare la storia recente della Lazio. Daichi Kamada è arrivato in estate dall'Eintracht Francoforte ed è il rappresentante del Giappone nella capitale. La sua conoscenza del calcio nipponico potrà sicuramente far comodo a Maurizio Sarri nella preparazione della partita.

Andrea Castellano