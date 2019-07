AURONZO DI CADORE – Filtra entusiasmo e serenità, da Auronzo di Cadore. La Lazio, alla sua prima settimana di ritiro nella cittadina veneta, si sta preparando al meglio in vista della prossima stagione. Tra un allenamento e l’altro, i biancocelesti non perdono l’occasione per stare insieme: dopo il pranzo offerto da Radu a tutta la squadra (staff compreso) la società si ritroverà a cena insieme domani nel ristorante Antiqva, nel cuore della cittadina veneta. Il locale, di proprietà di Cristina, Rebecca e Stefano, sarà riservato esclusivamente ai calciatori, ai dirigenti e allo staff medico biancoceleste.