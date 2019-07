LAZIO MILINKOVIC-SAVIC – Si va verso la fine di luglio e Sergej Milinkovic-Savic è ancora un giocatore della Lazio. Per il serbo al momento non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale ma solo indiscrezioni di mercato. All’inizio su di lui c’era la Juve che però non offriva più di 60 milioni. PSG e Manchester United avrebbero tentato il colpo solo dopo la partenza di Neymar da una parte e di Pogba dall’altra. Lotito comunque ha fissato la cifra: 100 milioni per il suo gioiellino.

MILINKOVIC MANCHESTER – Nelle ultime ore il Manchester è tornato all’attacco, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto ad offrire 75 milioni più 15 di bonus; al giocatore un contratto da 6 milioni annui fino al 2024. La società biancoceleste ha smentito qualsiasi tipo di voce dicendo che non c’è nulla di ufficiale, ma tutto dipenderà dal Real Madrid per l’acquisto di Pogba: a quel punto, i Red Devils intavolerebbero la trattativa. Lotito riterrebbe allettante un’offerta anche intorno agli 80/90 milioni, però per meno non la prenderebbe neanche in considerazione. Tra l’altro, in Premier League il calciomercato terminerà l’8 agosto.