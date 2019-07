LAZIO INZAGHI – Tre anni alla guida della Lazio, due trofei: questo è il bottino niente male di Simone Inzaghi in panchina. Attraverso una lunga trafila nel settore giovanile il mister piacentino ha scalato man mano la montagna ed oggi come riporta il sito Football Talent Scout, è arrivato ad essere nelle cerchia ristretta dei migliori allenatori Under 45 d’Europa. L’inesperienza dell’esordiente è stata spesso sostituita con intelligenza e coraggio: Inzaghi ascolta molto ogni suo collaboratore, pondera le scelte e mai ha avuto paura di far esordire giovani promesse.

ALLENATORI – Il fenomeno dei baby allenatori è iniziato nel 2016 con il caso di Julian Nagelsmann, promosso allenatore dell’Hoffenheim a soli 29 anni. La sua breve carriera è già storica: con il Lipsia ha infatti centrato la qualificazione in Champions, miglior risultato di sempre per il club. Nelle lista delle giovani promesse della panchina tanti altri nomi conosciuti. Da Leonardo Jardim del Monaco a Andrè Villas-Boas del Marsiglia ci sono anche due vecchie conoscenze della Lazio. Il primo è Marco Rose, allenatore del Salisburgo che eliminò i biancocelesti in 15 minuti e Sergio Coincecao, beniamino della Curva e mai dimenticato a Roma.