PREMIER LEAGUE CORONAVIRUS POSITIVI – Continuano i tamponi ai calciatori in vista della possibile ripresa dei campionati. In Inghilterra gli ultimi si sono svolti ad inizio settimana e oggi la Premier League ha rivelato i risultati. Sono 4 i nuovi positivi provenienti da tre squadre, anche se non è stato specificato di chi si tratta. Di seguito il comunicato della Lega inglese.

Il comunicato della Premier League

“Oggi la Premier League può confermare che lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio 1008 giocatori e lo staff del club sono stati testati per il COVID-19. Di questi, quattro sono risultati positivi da tre club. I giocatori o il personale del club che si sono dimostrati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni. In precedenza, tra il 19 e il 22 maggio, 996 giocatori e lo staff del club erano stati testati per il COVID-19, di cui due positivi per due club. Circa 748 giocatori e il personale del club sono stati testati per COVID-19 il 17-18 maggio, con sei risultati positivi da tre club. Per il quarto round di test, il numero di test disponibili per ogni club sarà aumentato da 50 a 60. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità della concorrenza e della trasparenza. La Lega non fornirà dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni prova

