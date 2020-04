Tempo di lettura: < 1 minuto

PREMIER LEAGUE – Mentre in Italia continuano le riunioni per decidere la strada da intraprendere per portare a termine la stagione, in Inghilterra i club sembrano essere arrivati a un accordo. Come riporta la BBC, i club di Premier League si sono impegnati per concludere le competizioni stagionali interrotte dal lockdown. In una nota si legge: “Abbiamo un contratto con gli investitori e con le reti televisive e la nostra intenzione è quella di tornare in campo non appena ci saranno le condizioni per farlo. La salute dei nostri calciatori, allenatori e dei membri degli staff tecnici è la nostra priorità e ripartiremo appena avremo il via libera delle autorità sanitarie.” Al momento l’unico dubbio che resta è quello sulla data di riapertura della Premier.

