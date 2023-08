Le probabili formazioni di Lecce - Lazio: nessuna sorpresa per Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO - Si apre il sipario. La Serie A versione 2023/24 è pronta a partire. La Lazio, orfana di Milinkovic-Savic, fa il suo esordio allo stadio Via del Mare di Lecce. Di fronte la nuova creatura di Roberto D'Aversa, subentrato a Marco Baroni dopo la salvezza. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Serie A, 1° giornata: le probabili formazioni di Lecce - Lazio

Maurizio Sarri opta per il consueto 4-3-3. E, come se non bastasse, conferma lo stesso undici della passata stagione. Almeno dall'inizio, nessun nuovo acquisto in campo. Davanti alla porta di Ivan Provedel, si muoveranno con ogni probabilità Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic. A centrocampo va in panchina Daichi Kamada. Al suo posto Matias Vecino, che coniugherà l'operato di Cataldi e Luis Alberto. In avanti, infine, spazio ai soliti noti: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3):

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Vecino

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

LECCE (4-3-3):

Falcone

Gendrey

Pongracic

Baschirotto

Gallo

Rafia

Ramadani

J. Gonzalez

Almqvist

Strefezza

Banda

Come arriva il Lecce alla sfida

Il Lecce, contrariamente alla Lazio, ha già disputato una partita ufficiale. Il 13 agosto, nella sfida valida per la Coppa Italia, ha vinto all'esordio stagionale sul Como. Decisiva, al 27' del primo tempo, una rete del nuovo acquisto Almqvist, che si è dimostrato già pronto per il calcio italiano.

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio sembra ancora un cantiere aperto. L'ultima amichevole ha fatto vedere buone cose, con una squadra capace di imporsi 9-0 sul Latina. Poco brillanti, però, le precedenti prestazioni. Il che, unitamente a un mercato ancora da completare, crea il primo biglietto da visita stagionale biancoceleste.

