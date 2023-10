QUI FORMELLO - Allenamento di ripresa, si pensa già al Bologna

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- La Lazio vince in extremis contro la Fiorentina, ritrovando il gol di Ciro Immobile. In mattinata, alle 11.30, la squadra si è ritrovata a Formello per l'allenamento di oggi, 31 ottobre 2023. Seduta mattutina per i biancocelesti, di scarico e ripresa. Ecco il report nel Qui Formello odierno.

Qui Formello : le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio, ritrovatasi alle 11.30 a Formello, ha iniziato con la consueta fase di riscaldamento e attivazione muscolare.

In seguito i giocatori non titolari contro la Fiorentina si sono dedicati a un potenziamento atletico, quindi alla solita partitella a campo ridotto.

Scarico e ripresa, dunque, in vista delle 15.00 di domani, 1 novembre 2023, quando la squadra si ritroverà per preparare il Bologna, già alle porte.