QUI FORMELLO, tutti disponibili: tanti dubbi di formazione per Sarri

QUI FORMELLO - Ritorna in campo la Lazio per l'allenamento in vista della sfida contro il Celtic. Ci sono tutti, Sarri può fare affidamento sul gruppo al completo. Ora ci saranno solo da risolvere i consueti ballottaggi prima della rifinitura in Scozia.

Qui Formello, tutti a disposizione di Sarri: i ballottaggi

Domani mattina la rifinitura, ore 10:30, che aiuterà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. A Formello sono andate in scena delle prove tattiche. Unico assente Basic, non inserito in lista Champions League. In porta ci sarà ovviamente Provedel. Davanti a lui pronti Patric e Romagnoli, con Lazzari e Pellegrini sulle fasce che si giocano il posto con Marusic e Hysaj. A centrocampo l'unico sicuro dovrebbe essere Luis Alberto. Di fianco a lui è bagarre: sperano in una chance Kamada, Vecino e Cataldi. In attacco pronto il solito tridente Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson,