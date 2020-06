Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMELLO MILINKOVIC VAVRO – Può sorridere Simone Inzaghi. Nell’allenamento odierno a Formello il tecnico piacentino ha riabbracciato sia Milinkovic-Savic che Vavro. Al numero 21 sono bastati quattro giorni di riposo per smaltire la contusione al ginocchio che aveva fatto preoccupare qualche giorno fa. Oggi per lui prima parte di riscaldamento e propriocettiva svolta insieme ai compagni per poi spostarsi in solitaria per degli allunghi più leggeri. Infine di nuovo con la squadra negli esercizi di possesso palla in cui ha indossato il fratino da “jolly” per evitare contrasti. Vavro invece ha messo alle spalle lo stiramento all’adduttore che lo aveva fermato durante il lockdown e si propone come alternativa in più in difesa per la ripresa del campionato. Aggregato, sempre per il reparto arretrato, anche Armini dalla Primavera, mentre nei prossimi giorni sarà il turno anche di Raul Moro. Bisognerà ancora attendere per rivedere il capitano Lulic, ancora alle prese con il recupero post doppia operazione alla caviglia.

