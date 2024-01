QUI FORMELLO, si rivedono Immobile e Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - La Lazio torna in campo per allenarsi in vista di Udinese - Lazio, match valido per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Sarri recupera alcuni giocatori, testa le condizioni fisiche di Immobile e Luis Alberto preparando la trasferta di Udine.

QUI FORMELLO, l'allenamento della Lazio

Ciro Immobile questa mattina ha svolto una seduta di lavoro personalizzato e Luis Alberto questo pomeriggio. Entrambi i giocatori si sono infortunati durante il match contro l'Empoli, con un periodo di stop previsto inizialmente di un mese. Il capitano biancoceleste, punta al rientro per l'eventuale derby di Coppa Italia ed è leggermente avanti di condizione rispetto allo spagnolo. Nonostante ciò, Luis Alberto cerca di accelerare il tempo di recupero e questo ha svolto una seduta con gli scarpini sul campo d'allenamento. Romagnoli e Pellegrini tornano in gruppo e tra i possibili convocati per la trasferta di Udine, assente invece Hysaj.