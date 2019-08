QUI FORMELLO – La Lazio continua il suo avvicinamento alla nuova stagione. Quest’oggi al Fersini i biancocelesti sono scesi in campo alle ore 18 svolgendo un riscaldamento iniziale seguito da prove tattiche incentrate sul solito 3-5-2. In campo anche Lulic che insieme al preparatore Fonte ha svolto un allenamento differenziato con corsa e pallone. Il rientro del bosniaco in gruppo è ormai vicino. I giovani Cipriano, Nimmermeer e Falbo sono stati aggregati ancora una volta alla prima squadra per sostituire gli infortunati. Proprio dall’infermeria arrivano buone notizie: Milinkovic, fermo per un trauma distrattivo all’anca, dovrebbe tornare in tempo per la sfida contro la Sampdoria. Tempi più lunghi invece per Caicedo alle prese con un’elongazione al polpaccio. Ancora fermi infine Marusic e Lukaku. Domani alle 9,30 è prevista la ripresa.