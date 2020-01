Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Prima seduta della settimana. Penultimo allenamento prima della trasferta con il Napoli. Simone Inzaghi testa la squadra che domani sera scenderà in campo al San Paolo per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà un turn-over ragionato, senza stravolgere troppo la formazione titolare, ma assicurando un po’ di riposo a chi necessita di tirare il fiato. Strakosha, uno tra Luis Alberto e Milinkovic, Leiva e Lulic dovrebbero partire dalla panchina. Proto, Bastos, Vavro, Patric, Parolo, Jony, Berisha e Adekanye, invece, scalpitano per una maglia da titolare. I giocatori che finora hanno trovato proprio spazio sperano di mettersi in mostra e giocarsi le proprie chances in una gara tutt’altro che facile. Lukaku dovrebbe essere convocato. Cataldi, alle prese con un problema al polpaccio, ne avrò ancora per qualche giorno. Correa, superato il problema al polpaccio, andrà in panchina e giocherà titolare contro la Roma domenica all’olimpico. Insomma Simone Inzaghi cercherà di onorare la competizione, la Lazio è detentrice del trofeo, senza dimenticare il campionato.



Valerio Cassetta