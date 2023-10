Roma, intitolato un parco a Felice Pulici

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA PARCO PULICI- Nella giornata di oggi, 26 ottobre 2023, a Roma si è inaugurato un parco dedicato a Felice Pulici, portiere Campione d'Italia con la Lazio nel 1974. L'area verde si trova in Via della Cellulosa, a nord-ovest della Capitale ed è, da oggi, intitolata all'estremo difensore della "Banda Maestrelli".

Era deceduto il 16 dicembre 2018. Oggi Roma torna a elogiarlo: il parco Pulici racconterà a tutti dell'impresa di quella Lazio, unita più che mai. Alla cerimonia, infatti, è stato possibile incontrare tanti ex compagni del portiere, con lo storico Team Manager della Lazio, Manzini, e gli striscioni degli ultras biancocelesti.

"Ho avuto difficoltà per trovare un termine che ricordasse Felice. Generosità: questo era Pulici. E lo dimostrava. Quando a qualcuno le cose non andavano bene lui in quel momento lo adottava. Lo incoraggiava in tutti i modi finché non fosse tornato al meglio. Un esempio, per tutti".

Manzini su Pulici