Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA PELLEGRINI SERIE A – In Serie A si continua a discutere su una possibile ripresa del campionato. A favore della ripresa si è schierato anche il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini. Queste le parole del calciatore giallorosso, rilasciate attraverso un tweet.



Le parole di Pellegrini

“Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie. Il nostro desiderio è tornare in campo… ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all’interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo prima possibile.”

