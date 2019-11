Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA PETRACHI DS SQUALIFICA – Il ds della Roma, Gianluca Petrachi, rischia grosso. Lo scorso 10 settembre, durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, Petrachi se ne uscì con un “lapsus”: “Quando a maggio sentii l’Inter per Dzeko…”.

La situazione

Il suo contratto con il Torino scadeva il 30 giugno. Motivo per cui il dirigente non avrebbe potuto lavorare per la sua nuova società, cosa che invece Petrachi sembrerebbe aver fatto. Il Procuratore Federale a capo dell’indagine ha chiesto una proroga per andare più a fondo a questa vicenda. Come riporta il corrieredellosport.it, la Procura sta sentendo dei testimoni tra i quali ci sono dirigenti della Roma, dell’Inter e gli stessi agenti di Dzeko. Oltre a una multa salata, quello che si teme a Trigoria è l’inibizione delle sue mansioni per qualche mese.